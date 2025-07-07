Больше 20 человек пострадали во Франции из-за нападения пчел

24 человека пострадали, трое из них попали в реанимацию, из-за нападения пчел во французском департаменте Канталь. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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Сообщается, что ульи находились на террасе отеля. Они атаковали прохожих в течение нескольких минут. У одной из жертв, пишет телеканал, медики констатировали остановку сердца, но пострадавшего удалось реанимировать.

По словам специалистов, такой происходит крайне редко. Предположительно, это могло случиться из-за изменения поведения в связи с развитием породы – в результате скрещивания пчелы стали более агрессивными.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образований Геннадий Онищенко заявлял, что в Крыму и Краснодарском крае активизировались переносящие лихорадку чикунгунья комары.