Четырехлетний ребенок впал в кому после лечения зубов в Одинцово

Мальчику в возрасте четырех лет стало плохо под наркозом во время лечения зубов. Ребенка госпитализировали, он впал в кому.

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Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил Mash.

— Четырехлетний ребенок попал в кому в подмосковном Одинцово — из-за наркоза при лечении зубов. Мальчику стало плохо прямо в кресле стоматолога, — написали в Telegram-канале Mash.

По неподтвержденным данным, врачи попробовали ввести эндотрахеальную трубку в дыхательное горло пациента с целью обеспечения проходимости дыхательных путей, но результатов это не дало. Мальчика доставили в медучреждение.

Ранее в подмосковных Мытищах пациент умер во время наркоза в стоматологической клинике. За жизнь мужчины боролись медики, но спасти его не удалось.