Суд ужесточил наказание изнасиловавшему девочку в заброшенном доме россиянину

В Крыму суд ужесточил наказание до 13 лет колонии мужчине, изнасиловавшему девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он был осужден по статье 132 («Совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, 48-летний мужчина в конце ноября 2024 года на территории заброшенного здания в одном из парков Ялты увидел девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Сотрудники полиции задержали мужчину.

Ялтинский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Прокурор не согласился с таким наказанием и попросил суд увеличить срок заключения.

Верховный суд Республики Крым согласился с обвинителем и назначил 13 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин пойдет под суд за изнасилование шести женщин.