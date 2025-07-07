В Екатеринбурге на глазах у детей избили ведущего канала «Карусель»

В Екатеринбурге на глазах у детей избили ведущего телеканала «Карусель», актёра Андрея Гликогена (Андрей Карпов), заявил его менеджер Никита Луговой.

В разговоре с РИА Новости он сообщил, что это случилось на улице 8 Марта вечером 5 июля, когда артист возвращался в отель.

Нападавший, как заявил собеседник, поймал артиста в переулке, «сделал два выстрела в небо», прислонил оружие «к его виску», после чего «надел наручники и жестоко избил на глазах у детей», а затем скрылся.

У Гликогена сняты побои и подано заявление в Следственный комитет и прокуратуру Свердловской области, утверждает Луговой.

Концерт артиста пришлось перенести с 6 июля на неопределённую дату.