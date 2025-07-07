В Москве задержали мужчину, пытавшегося убить свою девушку в подъезде дома

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство своей девушки на северо-востоке города.

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Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в пресс-службе столичного СК.

— Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и сотрудников правоохранительных органов фигурант оперативно задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент между парой произошел еще 5 июля. Тогда в подъезде дома на улице Декабристов мужчина неоднократно ударил свою девушку ножом. Причиной агрессивного поведения подозреваемого стала ревность к возлюбленной. Девушке оказали оперативную медицинскую помощь, ее здоровью ничего не угрожает.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. В скором времени ему изберут меру пресечения.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство на несовершеннолетнего ребенка. Сам инцидент произошел 4 июля. После совершенного злодеяния мужчина спрятался в своей квартире.