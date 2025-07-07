В трех регионах России задержали россиян, работавших на украинские спецслужбы

В ФСБ России сообщили о задержании четырёх россиян, которые содействовали украинским спецслужбам.

Граждан 1992, 2001 и 2004 года рождения задержали на территории Челябинской, Ивановской и Тульской областей.

«По заданиям украинских спецслужб (они. — RT) осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередачи», — приводит ТАСС сообщение ФСБ.

Они заявили, что по указу телефонных мошенников перевели на «безопасные счета» от 250 тыс. до 1,5 млн рублей, после чего с ними связались псевдо-сотрудники правоохранительных органов и под угрозой уголовной ответственности за финансирование ВСУ склонили к преступлениям.

Ранее стало известно, то в Днепропетровске находится более 350 мошеннических кол-центров.