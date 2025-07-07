Женщина столкнула знакомого на пути в московском метрополитене

Ссора между знакомыми закончилась для мужчины падением на пути на станции метро «Кунцевская» Большой Кольцевой линии.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, благодаря оперативным действиям полицейских 40-летний мужчина был быстро поднят на поверхности. Оказалось, что женщина во время ссоры спихнула его на рельсы.

В отношении гражданки был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Мужчина, который был нетрезв, привлечен к ответственности по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение правил поведения на транспорте, создающее угрозу безопасности», и статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».