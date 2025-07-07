Знакомство в интернете для подростка из Приморья обернулось потерей глаза

13-летний житель Находки лишился глаза после того, как в него выстрелил другой подросток. Как сообщает Vladivostok1.ru, причиной конфликта стала девушка, с которой пострадавший познакомился в социальных сетях.

По данным СМИ, инцидент произошел 3 июля на улице Дзержинского. Мальчик познакомился с девушкой в социальных сетях. Они решили встретиться, однако вскоре к ним присоединился другой парень, который заявил, что встречается с девушкой. В ходе ссоры он выстрелил оппоненту в глаз с близкого расстояния, а после нападавшие убежали. Потерпевший попал в больницу, однако врачам не удалось спасти орган.

В полиции подтвердили факт инцидента и заявили, что устанавливают обстоятельства. Проверка началась после того, как к правоохранителям обратился отец пострадавшего. Кроме того, к ситуации подключилась прокуратура, которая поставила на контроль результаты проверки.