В Белгородской области один человек пострадал при новой атаке ВСУ

В Белгородской области один человек пострадал при новой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

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ЧП произошло в селе Борисовке Волоконовского района. Беспилотник атаковал автомобиль ГАЗель, при этом был ранен водитель. Автомобиль также получил повреждения.

Сразу после случившегося пострадавшему россиянину была оказана необходимая помощь. У него диагностировали осколочные ранения рук и ног. На момент публикации материала мужчину перевозят в стационар.

В ночь на 7 июня ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников. 34 из них были сбиты в небе над двумя приграничными регионами — Белгородской и Курской областями.