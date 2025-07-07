В российском регионе бесследно пропал трехлетний ребенок

С чабанской стоянки, в трёх километрах от села Элдиг-Хем в Туве, пропал трёхлетний ребёнок. Спасательные подразделения приступили к поискам мальчика, согласно информации Главного управления МЧС по республике.

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Уточняется, что ребёнок покинул стоянку вместе с сестрой. Девочка позднее самостоятельно добралась до дома.

К месту происшествия направились сотрудники МЧС и службы ГОиЧС. Позднее региональное главное управление МЧС сообщило о выдвижении аэромобильной группировки в составе тридцати человек и четырёх единиц спецтехники для поисков пропавшего.

По данным следственного управления СК РФ по Туве, исчезновение произошло около 15:00 местного времени (11:00 мск) 6 июля. Родственники до 24:00 воскресенья (20:00 мск) пытались найти мальчика своими силами, но усилия не принесли результата, после чего они обратились в правоохранительные органы.