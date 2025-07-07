CNN: Число погибших в результате наводнения в Техасе приближается к 80

По меньшей мере 78 человек погибли в результате наводнения в в центральной части Техаса. Об этом заявили спасатели, пишет CNN. Мэр городка Кервил Далтон Райс, чей муниципалитет пострадал больше всего, заявил журналистам, что местные и региональные власти "намерены провести полную ревизию" последствий стихийного бедствия.

© Российская Газета

Среди погибших уже подтверждено 28 детей, и власти ожидают, что число жертв будет расти.

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он подписал указ о чрезвычайной ситуации в округе Керр, штат Техас.

Накануне Дональд Трамп также заявил, что ущерб настолько велик, что, по данным Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, "объединенных возможностей правительств штатов и местных органов власти недостаточно для реагирования". Объявление чрезвычайной ситуации федерального масштаба предусматривает федеральную помощь пострадавшим.