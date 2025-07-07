Обломки БПЛА задержали поезда в Воронежской области

Ночью над Воронежской областью сбили восемь беспилотников, обломки которых на короткое время нарушили движение поездов.

Как передает ТАСС, губернатор Александр Гусев сообщил о том, что дежурные силы ПВО в ночь на седьмое июля уничтожили не менее восьми беспилотников над Воронежем и тремя районами области. Пострадавших и разрушений в результате атаки не зафиксировано.

По словам Гусева, в одном из муниципалитетов на юге области обломки БПЛА упали на железнодорожные пути, что привело к кратковременным задержкам нескольких поездов. Глава региона отметил, что движение поездов восстановили по расписанию.

Гусев подчеркнул, что угроза атак БПЛА в регионе сохраняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о масштабной атаке украинских беспилотников на территорию страны. Большинство беспилотников были перехвачены средствами ПВО над Белгородской, Курской и Липецкой областями.