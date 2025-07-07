В аэропортах Сибири задерживаются авиарейсы

В новосибирском аэропорту Толмачево зафиксированы задержки авиарейсов из российских регионов и дальнего зарубежья.

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По данным ТАСС, задержаны прилеты 24 рейсов из разных регионов России, а также Пекина и Антальи, еще два - из Москвы и Санкт-Петербурга - отменены. На прошедшей неделе в аэропорту сообщали о возможной задержке рейсов, связанной с метеоусловиями - туманом.

О задержке авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Сочи также в понедельник сообщает онлайн-табло омского аэропорта имени Карбышева. Информация о задержанных рейсах значится на сайтах воздушных гаваней Томска и Кемерова.