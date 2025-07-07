В Харькове после атаки беспилотников прозвучали взрывы

В Харькове прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life". Взрывы прогремели в Слободском и Шевченковском районах города. В результате них произошли возгорания. По имеющейся информации, Харьков атаковали беспилотные летательные аппараты.

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В настоящее время в городе звучат сигналы воздушной тревоги. 7 июля сообщалось, что серия взрывов произошла в расположенной на юге Украины Одессе. Накануне в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Кременчуге Полтавской области произошел взрыв во время действия воздушной тревоги.

3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов. В результате одного из них оказалось повреждено здание ТЦК.