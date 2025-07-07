В Мексике пять автомобилей упало в гигантский провал на дороге

В гигантский провал, который образовался на границе городов Гвадалахара и Тонала в Мексике, упало несколько транспортных средств. Об этом сообщает мексиканский телеканал Azteca.

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По сведениям, полученным из коммунальных служб, в яму на стыке муниципалитетов провалились три легковых автомобиля, автобус и фура. По счастливой случайности никто из находившихся в автомобилях не пострадал. Причиной происшедшего могли стать сильные дожди. В настоящее время начались восстановительные работы.

30 апреля сообщалось, что провалы, подъемы грунта и затопления дороги возникли на перекрестке, расположенном в одном километре от центральной железнодорожной станции японского города Киото. 25 марта в Сеуле мотоциклист провалился в воронку 20-метровой глубины, которая образовалась на оживленной улице.