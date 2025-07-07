На Камчатке заметили детеныша косатки, попавшего в смертельную ловушку

В Авачинском заливе на Камчатке ученые заметили новорожденного детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента. Веревка опасна для млекопитающего, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточный проект по косаткам FEROP.

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Маму и новорожденную косатку заметили в районе мыса Шипунского. Уточняется, что в Авачинском заливе детеныши в целом рождаются не так часто, а выживают еще реже.

"Совсем крошечный, он попал в петлю пластиковой ленты или веревки - мусора, оставленного человеком. Сейчас его тело сжимает эта веревка. Детеныши в этом возрасте быстро растут и страшно представить, что с ним будет дальше", - говорится в сообщении проекта.

Отмечается, что сейчас малыш активен и следует за своей мамой. Руководитель научных экспедиций проекта Татьяна Ивкович подчеркнула, что детенышу планируется как можно скорее оказать помощь.