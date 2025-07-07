На Камчатке заметили детеныша косатки, попавшего в смертельную ловушку

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В Авачинском заливе на Камчатке ученые заметили новорожденного детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента. Веревка опасна для млекопитающего, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточный проект по косаткам FEROP.

На Камчатке заметили детеныша косатки, попавшего в смертельную ловушку
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Маму и новорожденную косатку заметили в районе мыса Шипунского. Уточняется, что в Авачинском заливе детеныши в целом рождаются не так часто, а выживают еще реже.

"Совсем крошечный, он попал в петлю пластиковой ленты или веревки - мусора, оставленного человеком. Сейчас его тело сжимает эта веревка. Детеныши в этом возрасте быстро растут и страшно представить, что с ним будет дальше", - говорится в сообщении проекта.

Отмечается, что сейчас малыш активен и следует за своей мамой. Руководитель научных экспедиций проекта Татьяна Ивкович подчеркнула, что детенышу планируется как можно скорее оказать помощь.