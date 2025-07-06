Тело экс-директора красноярского зоопарка нашли на причале на Енисее

Тело бывшего директора красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрея Горбаня было найдено в воде рядом с частным причалом в Дивногорске, Красноярский край. Предполагается, что он катался на катере по реке Енисей.

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Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Обнаружили сегодня утром в воде на территории частного причала в Дивногорске. Он катался на личном катере с друзьями, затем возвращался один, — приводят слова собеседника агентства в материале.

По информации источников, на теле не было обнаружено видимых травм. Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств происшествия.

59-летний Горбань был директором зоопарка «Роев ручей» с 2013 по 2023 год.

В конце июня в деревне Юкки Всеволожского района было найдено тело вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова с огнестрельным ранением. Предполагается, что Петров чистил оружие и случайно произвел выстрел.