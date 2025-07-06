В Дагестане три человека пострадали из-за взрыва газа на автомойке

Три человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в подсобном помещении автомойки в дагестанском Хасавюрте.

Двое из них находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрте в подсобном помещении автомойки <…> произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. <…> Пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта, двое из них находятся в реанимационном отделении, они получили 50% ожогов тела. Еще один пострадавший проходит лечение в отделении травматологии, у него 15% ожогов тела. Решается вопрос об их транспортировке в Махачкалу.