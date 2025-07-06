В Новороссийске полиция задержала насмехавшегося над участниками СВО подростка

В воскресенье Официальный новостной канал Управления МВД России по городу Новороссийску сообщил, что полиция установила личность подростка, насмехавшегося над участниками СВО, и доставила его в отделение.

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До этого правоохранители рассказали о выявленном в ходе мониторинга сети Интернет видео, на котором запечатлено, как неизвестный "публично насмехался над фамилиями участников СВО".

По данному факту была организована проверка. И вскоре полицейский установили, что автором публикации является 17-летний житель Новороссийска.

Молодого человека уже доставили в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции Приморского района города.

"С подростком в эти минуты сотрудники ПДН и Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Краснодарскому краю проводят беседу", - рассказали в ведомстве.

В полиции также обратились с просьбой к родителям проводить беседы с детьми, контролировать их местонахождение и разъяснять, что "за подобное поведение предусмотрена ответственность".