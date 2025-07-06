Названа причина утечки жидкого аммиака в Усть-Луге

Взрыв неизвестного характера стал причиной утечки жидкого аммиака в петербургском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, танкер «Эко-Визард» под флагом Либерии пришел в российский порт из бельгийского Антверпена. После взрыва на судне произошла разгерметизация.

Экипаж корабля в количестве 23 человек эвакуирован, никто не пострадал. Точную причину взрыва назовут соответствующие службы после тщательной проверки, отметили журналисты.

В Минтрансе РФ утечку назвали «незначительной», заметили, что угроза жизни и здоровью гражданских лиц отсутствует.

В ведомстве уточнили, что ликвидацией последствий занимаются аварийные службы терминала, планируется осмотр судна водолазами.