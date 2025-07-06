Иранский инженер выпал из окна в Москве

Иранский инженер-проектировщик выпал из окна в Москве
Молодой иранский инженер выпал из окна жилого дома на востоке Москвы. Пострадавшего экстренно госпитализировали, пишет «Московский комсомолец».
Инцидент произошел в ночь на субботу, 5 июля, на Хабаровской улице. Местные жители обнаружили инженера под окнами здания, сразу же вызвали скорую.
Медики диагностировали у мужчины переломы костей таза и позвоночника.
Позже выяснилось, что пострадавший является гражданином Ирана и работает инженером-проектировщиком в газовой сфере. Он принимал участие в реализации проекта «Южный Парс» — одного из крупнейших газовых месторождений в Персидском заливе.
В 2018 году мужчина поступил в аспирантуру МГТУ им. Баумана по направлению «бизнес-инженер».
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Одной из рассматриваемых версий является несчастный случай.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли мертвым вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова. По одной из версий, топ-менеджер выпал из окна собственной квартиры на 10 этаже, по другой — с балкона 17 этажа.