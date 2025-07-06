В российском порту произошла утечка аммиака на танкере

В морском порту Усть-Луга в Ленинградской области произошла утечка жидкого аммиака на танкере «Эко визард». Об этом со ссылкой на Министерство транспорта России сообщает ТАСС.

По информации Минтранса, инцидент произошел во время погрузочно-разгрузочных работ. Экипаж судна из 23 человек был эвакуирован, пострадавших нет. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий ЧП.

Ранее сообщалось, что у берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, перевозивший миллион баррелей нефти.