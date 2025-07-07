МЧС предупреждало об опасности перед забегом в Хибинах с двумя погибшими

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина заявила, что главное управление регионального ведомства информировало население о предстоящей плохой погоде в области и рекомендовало воздержаться от прогулок и поездок. Несмотря на это, организаторы забега «Спортфест Хибины-2025» всё же дали старт гонке, в ходе которой погибли двое бегунов.

«На протяжении последних трех суток в Мурманской области прогнозировались неблагоприятные метеоявления в виде сильного дождя. Все дни главное управление МЧС России по Мурманской области информировало население и рекомендовало воздержаться от прогулок и поездок», — цитирует её РИА Новости.

По словам Рыгиной, организаторы забега знали, что будет сильный ветер, дождь и снег — об этом их предупреждали спасатели МЧС России.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух участников марафона «Хибины» в Мурманской области. В МЧС сообщили, что один из участников трейла в Хибинах, где погибли два человека, доставлен в больницу.

Позже сообщалось, что в Хибинах ещё одна группа туристов попала в буран.