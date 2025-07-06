27 детей пропали без вести во время смертоносного наводнения

Время поисков 27 детей, которые все еще числятся пропавшими без вести в результате наводнения в Техасе, истекает. Число погибших в результате природного катаклизма в Штате одинокой звезды возросло до 50 человек.

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Опустошенные родители в Техасе цепляются за надежду, что их пропавшие дети будут найдены живыми, в то время как власти настаивают на том, что меры по ликвидации последствий ужасного наводнения по-прежнему рассматриваются как спасательная операция, пишет Daily Mail.

По меньшей мере 50 человек, в том числе 15 детей, погибли после того, как уровень воды в реке Гваделупе поднялся почти на 30 футов выше своего обычного уровня, разрушив детский летний лагерь и разлучив семьи.

Число жертв наводнения в Техасе достигло 50

Американец Тай Бадон, в интервью CNN в субботу рассказал о своем отчаянии в поисках пропавшей дочери и ее друзей, которых никто не видел и о которых ничего не было слышно с момента катастрофического наводнения.

"Мы молимся, чтобы все четверо из них были еще живы", - сказал он, сдерживая слезы. "Все четверо пропали без вести. Они до сих пор числятся пропавшими".

Бадон, житель Бомонта, добавил, что в последний раз о его дочери и друзьях было что-то слышно около 4 часов утра в пятницу.

"Вчера в четыре часа утра нам сказали, что они разговаривали по телефону с отцом Эйдана, которому принадлежит дом, где они были", - сказал он, добавив, что дома "там больше нет".

Он сказал, что его дочь и ее друзья в панике повесили телефонные трубки, объяснив, что им нужно помочь другим, которых "только что смыло водой".

"Эйдан сказал: "Эй, мне нужно идти, я должен помочь Элле и Риз... их просто смыло водой", а затем, через несколько секунд, телефон просто отключился, и это все, что мы знаем", - продолжил он объяснять корреспонденту CNN.

Бадон считает, что его дочь "тоже унесло течением", поскольку он цепляется за надежду на возможное воссоединение.

"Мы предполагаем, что ее тоже унесло течением. И если вы вернетесь туда, где находится дом, это не очень хороший знак", - сказал он.

Тем временем министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подверглась жестокому допросу из-за запоздалых предупреждений, полученных жителями Техаса перед тем, как чудовищное наводнение вот-вот должно было опустошить штат.

В субботу Ноэм присоединилась к губернатору Грегу Эбботту и другим сотрудникам штата на пресс-конференции, где журналист расспрашивал члена кабинета о запоздалом предупреждении Национальной метеорологической службы.

Глава министерства внутренней безопасности обвинила "древнюю систему" и заявила, что администрация Трампа рассмотрит возможность обновления системы, чтобы она лучше работала для граждан США.

"Погоду чрезвычайно трудно предсказать, - утверждает Ноэм. - Но дело также и в том, что Национальная метеорологическая служба на протяжении многих лет временами работала хорошо, и временами нам всем хотелось больше времени, больше предупреждений и уведомлений о погоде".

Она сказала, что администрация Трампа работает над "исправлением" и "обновлением технологии": "Нам нужно было обновить эту древнюю систему, которая действовала при федеральном правительстве в течение многих-многих лет, и это те реформы, которые там продолжаются".

Ноэм не упомянула о том, что администрация Трампа предложила сократить расходы для FEMA и NOAA, которые помогают во время стихийных бедствий. Предложение включает сокращение метеорологических лабораторий NOAA, которые занимаются исследованиями сильных штормов, а также центра координации и исследований в области климатологии.

Многие техасцы обвиняют медленные обновления в том, что по меньшей мере 50 человек погибли, а 27 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Губернатор Грег Эббот заявил, что поиски выживших будут продолжаться 24 часа в сутки.

"Мы найдем каждого из них", - пообещал он в субботу, назвав реакцию штата на трагедию "типично техасской".

"Когда Техас сталкивается с проблемой, мы собираемся вместе, мы объединяемся, - сказал он, сидя рядом с Ноэм. – Это то, что делают техасцы, и это то, что мы будем продолжать делать... Мы не остановимся ни сегодня, ни завтра, мы остановимся, когда все закончится".

Эббот также подписал запрос о федеральной помощи, который, по словам Ноэм, должен подписать президент.

Ранее сегодня появились душераздирающие снимки, на которых видны остатки сровненного с землей летнего лагеря, где по меньшей мере трое отдыхающих погибли после того, как его затопило смертоносными паводковыми водами.

По меньшей мере трое отдыхающих погибли, когда небывалое течение обрушилось на лагерь, пока девочки спали. Еще десятки человек, включая других отдыхающих, до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди подтвержденных погибших - 15 детей, в том числе три девочки, которые посещали популярный летний лагерь в Ханте, штат Техас. Восьмилетняя Рене Смайстрла, девятилетняя Джейни Хант и Сара Марш погибли, когда лагерь был смыт паводковыми водами.

Среди других подтвержденных погибших - Джефф Рэмси и Джейн Рэгсдейл, директор другого летнего лагеря "Сердце холмов", расположенного неподалеку. По состоянию на вечер субботы власти спасли 850 человек.

На жутких фотографиях видно, как наводнение полностью разрушило часть летнего лагеря. Внутри можно увидеть промокшие кровати и одеяла отдыхающих, покрытые толстым слоем ила, а также разбросанные по полу вещи, такие как сумки и одежда. Крыша другого здания провисла над разрушенным зданием, а под ней разлетелись в щепки зазубренные куски дерева.

Сообщается, что 27-летний отец, Джулиан Райан, также погиб, пытаясь спасти свою семью после того, как вода затопила их дом в соседнем Ингрэме. Когда вода быстро поднялась до колен, Райан выбил окно, чтобы благополучно вытащить свою невесту, детей и мать из дома на крышу. Однако при ударе он перерезал артерию на руке и "почти полностью отрезал ее", - рассказала его невеста Кристиния Уилсон. Несколько часов спустя он сказал им:

"Извините, у меня ничего не получится. Я люблю вас всех".

Его тело было найдено позже тем же утром, после того как вода сошла.

Эксперты также высказывают опасения, что озеро Линдон-Б. Джонсон, расположенное недалеко от Остина, может выйти из берегов, поскольку река Льяно приближается к своему верховью и быстро течет к водоему.

"Лодочникам необходимо как можно скорее покинуть водоем. Заполненная мусором и быстро движущаяся вода будет прибывать быстро", - предупредил метеоролог CBS в Остине Эйвери Томаско.

Скорость течения реки составляет колоссальные 125 000 кубических футов в секунду - почти в три раза быстрее, чем это было всего несколько часов назад. Повышение уровня воды в реке происходит после беспрецедентного подъема уровня воды в реке Гваделупе. Ожидалось, что в конце субботы на некоторые районы штата Лоун-Стар выпадет еще до пяти дюймов осадков, что еще больше усилит опасения по поводу того, что десятки людей все еще числятся пропавшими без вести - в некоторых районах ожидается еще до 10 дюймов осадков.

В нескольких округах, включая округа Тревис и Бернет, сохраняется чрезвычайная ситуация из-за внезапного наводнения, поскольку паводковые воды разрушают дома, уносят детей и оставляют семьи без крова.

Близкие пропавших без вести отчаянно умоляют о помощи в поисках своих близких.

Кроме того, стало известно, что четверо участников лагеря "Мистик", которых считали пропавшими без вести, были найдены своими семьями - Элла Беннетт, консультант лагеря "Мистик", и Энни Флэк, участница лагеря.

В то же время, двое других неопознанных участников лагеря также были найдены и доставлены по воздуху в безопасное место. По меньшей мере еще два десятка человек до сих пор не найдены.

Еще одна выжившая была выхвачена во время драматической операции по спасению после того, как ее унесло почти на 12 миль вниз по течению во время бушующего наводнения. На снимке запечатлена перепуганная девочка, цепляющаяся за ветви дерева, в то время как стремнина вздымалась под ней. Девочка, личность которой пока не установлена, была позже доставлена в безопасное место, сообщает News 4 San Antonio.

На отдельном видео было показано, как вертолет доставляет человека в безопасное место после беспрецедентного наводнения.

С тех пор официальные лица предприняли масштабные спасательные работы, чтобы найти десятки пропавших людей.

По мере продолжения масштабных поисковых работ начали выясняться личности пропавших без вести, и семьи делятся фотографиями своих близких в надежде узнать информацию об их местонахождении. Семья восьмилетней девочки по имени Рене Смайстрла подтвердила, что она была среди тех, кто погиб во время трагического наводнения.

Лагерь "Сердце холмов" также пострадал от наводнения. Лагерь опубликовал на своем веб-сайте объявление о том, что его директор и совладелица Джейн Рэгсдейл погибла во время наводнения.

Перепуганные родители пропавших без вести заявили, что они находятся в подвешенном состоянии, ожидая новостей о продолжающихся поисках. Официальные лица подчеркнули, что надеются спасти многих из пропавших без вести, и по-прежнему надеются найти большинство пропавших в целости и сохранности.

Сам масштаб разрушений - здания были сорваны с фундаментов, а автомобили сметены, как игрушки, - говорит о том, что это, возможно, чересчур оптимистичный прогноз. На пресс-конференции поздно вечером в пятницу губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что наводнения были разрушительными, и заявил, что "мы нуждаемся в Боге больше, чем когда-либо".