Появились подробности поджога ТЦ в Коми 20-летней давности

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте Республики Коми, где погибли 25 человек, отнеслись безразлично к тому, что из-за их преступных действий погибнут люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Трагедия в Ухте произошла 11 июля 2005 года. Тогда погибли двадцать пять человек, еще десять получили травмы. За поджог были задержаны Антон Коростелев и Алексей Пулялин, суд приговорил их к пожизненному лишению свободы.

В материалах дела отмечается, что осужденные использовали большой объем легковоспламеняющейся жидкости (не менее 10 литров). Они намеренно подожгли ее возле центральной лестницы, чтобы люди не смогли покинуть здание.

Shot: в московском ТЦ "Мегаполис" произошел пожар

«Осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично», — сказано в документе.

Преступление было совершено с особой дерзостью и цинизмом. У Коростелева и Пулялина «сформировалось устойчивое антиобщественное поведение», невзирая на молодой возраст.