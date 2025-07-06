Транспортная прокуратура начала проверку по поводу ЧП с самолетом под Читой

Читинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия с самолетом Ан-2, сообщает ведомство.

Сегодня около 09.30 по местному времени, самолет Ан-2, принадлежащий Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ, совершил жесткую посадку на аэродроме Каштак города Читы.

На борту самолета находились 11 человек. Погибших нет.

Читинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.