Транспортная прокуратура начала проверку по поводу ЧП с самолетом под Читой
Читинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия с самолетом Ан-2, сообщает ведомство.
Сегодня около 09.30 по местному времени, самолет Ан-2, принадлежащий Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ, совершил жесткую посадку на аэродроме Каштак города Читы.
На борту самолета находились 11 человек. Погибших нет.
Читинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.