Самолет Ан-2 разбился в Забайкалье, экипаж выжил

В Забайкалье потерпел крушение самолет Ан-2. Об этом стало известно в воскресенье, 6 июля.

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Легкомоторный самолет упал возле СНТ «Топограф» спустя 16 минут после взлета, по предварительной информации, из-за технической неполадки.

На борту находились 11 парашютистов и один член экипажа, направлявшиеся на отработку прыжков. Несмотря на крушение, все находившиеся на борту остались живы. На месте происшествия работают 37 спасателей и 12 единиц техники, передает Telegram-канал Babr Mash.

28 июня у деревни Паново в Коломенском районе Московской области разбился спортивный самолет. Сообщалось, что четыре человека, находившиеся на борту, погибли. После падения воздушное судно загорелось. Профильные эксперты вскоре прибыли на место происшествия. Позже появились кадры с места случившегося.

По предварительной информации, причина аварии — неисправность двигателя из-за перегрева. К зоне падения самолета оперативно выехали и сотрудники Следственного комитета. Позже сообщалось, что самолет не имел сертификата летной годности.