Число погибших при наводнении в штате Техас выросло до 32

До 32 выросло число погибших в результате наводнений в округе Керр, который находится в американском штате Техас. Об этом сообщил представитель местной полиции.

© Московский Комсомолец

По его данным, среди погибших – 14 детей.

Американские телеканалы также сообщили, что в ближайшие часы в пострадавший район должна прибыть министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

В то же время национальная метеослужба США сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр. Как сообщил телеканал CNN, под угрозой наводнения находятся более 500 тыс. человек. Губернатор штата Грег Эббот уже заявил, что местные власти направляют все имеющиеся у них ресурсы на борьбу с разрушительным наводнением в Керре.

Ранее сообщалось, что число погибших в Техасе из-за наводнения выросло до 27.