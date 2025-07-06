В Тульской области из-за падения обломков БПЛА повреждена кровля дома

В небе над Тульской областью был сбит беспилотник. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. Он уточнил, что дрон ликвидировали подразделения ПВО российского Минобороны.

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"В результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома", - отметил чиновник.

Он добавил, что в регионе все еще действует режим опасности атаки БПЛА, и призвал жителей области сообщать о подозрительных предметах по телефонам экстренных служб.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета - красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй - потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.