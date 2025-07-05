В Москве эвакуировали посетителей ТЦ «Метрополис»

В Москве из-за пожара в хозяйственном помещении эвакуировали посетителей торгового центра «Метрополис».

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«В одном из хозяйственных помещений произошло загорание складированного имущества на площади 2 кв. м», — заявили в ведомстве.

Возгорание оперативно ликвидировано, из здания была проведена эвакуация.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Москве произошёл пожар в торговом центре «Солнечный ветер».