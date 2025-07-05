Более десяти туристов в Дагестане отравились едой

Инцидент произошёл в туре по Гунибскому району.

Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

«В Дагестане расследуется пищевое отравление среди населения. После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провёл внеплановые проверки трёх предприятий общественного питания и выявил грубые нарушения санитарного законодательства», – говорится в сообщении.

Работа двух заведений на сегодня приостановлена. Для установления конкретных факторов передачи инфекции проводятся лабораторные исследования отобранных в кафе проб пищи, смывов с предметов внешней среды и питьевой воды, добавили в управлении.