Число погибших при наводнении в Техасе выросло

В США число погибших в результате наводнений в округе Керр (штат Техас) увеличилось до 27, включая 9 детей, сообщила местная полиция. Ранее было известно о 24 погибших.

Представитель местной полиции, речь которого транслировали американские телеканалы, рассказал, что эвакуированы свыше «850 не пострадавших» и восемь пострадавших.

Он также сообщил, что из воды вытащили тела 27 погибших.

«Из них девять детей», - сказал полицейский.

Национальная метеослужба США проинформировала о ЧС в ряде городов округа Керр в связи с внезапным наводнением. Под угрозой наводнения в регионе находятся более 500 тысяч человек. Власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая нацгвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".