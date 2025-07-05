На Украине произошли взрывы в районе военного аэродрома

Взрывы в Хмельницкой области на западе Украины произошли в городе Староконстантинове, где расположен военный аэродром. Об этом сообщило украинское издание "Телеграф".

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Перед этим в течение нескольких минут дважды поступали сообщения о взрывах в Хмельницкой области, однако других подробностей не приводилось. Как уточнило издание, несколько взрывов произошли в Староконстантинове, на востоке которого расположена "одна из самых больших оборудованных" авиабаз страны.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.