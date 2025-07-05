На северо-западе столицы произошел пожар в ТЦ «Солнечный ветер». Посетители и персонал не пострадали, пишет пресс-служба столичного главка МЧС в Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 5 июля, на улице Маршала Катукова.

В ведомстве уточнили, что на кровле 2-х этажного административного здания наблюдается белый дым.

«Пожарные расчеты газодымозащитной службы проводят разведку. По предварительным данным произошло загорание утеплителя вентилируемого фасада», — разъяснили в МЧС.

По данным ведомства, до прибытия пожарных расчетов здание покинули порядка 100 человек.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года из ТЦ «Солнечный ветер» на фоне звонка о якобы заложенной в здании бомбе эвакуировали всех посетителей и сотрудников.