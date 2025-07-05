Массовая драка молодежи произошла в российском городе

В Красноярске подрались две группы молодых людей. Семнадцатилетний юноша получил травму после выстрела из сигнального пистолета, сообщает управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел вечером 3 июля около точки общественного питания, расположенной на улице Перенсона в Красноярске.

«Между компаниями молодых людей произошёл конфликт, в ходе которого один из участников драки произвёл выстрел из сигнального пистолета. В результате выстрела пострадал один 17-летний участник конфликта», — сказано в сообщении.

Угрозы жизни и здоровью потерпевшего нет.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и применением насилия).