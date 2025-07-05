В Дагестане задержали главу Карабудахкентского района

Правоохранительные органы задержали главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева по подозрению в мошенничестве более чем на 56 миллионов рублей. Об этом 5 июля сообщило республиканское следственное управление СК на своей странице Telegram.

Следствие считает, что чиновник предложил главе коммерческой компании заключить контракт за 20% от его стоимости на строительство в районе водопровода для снабжения водой сел Губден и Гурбуки. В результате было похищено свыше 56 миллионов рублей.

Амиралиеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее сегодня источник РИА Новости в силовых ведомствах Дагестана сообщил о том, что Амиралиев якобы приходится родственником бывшему госсекретарю республики Магомед-Султану Магомедову, задержанному в рамках расследования дела о незаконной приватизации «Дагнефтепродукта» и снятому с должности на этой неделе.