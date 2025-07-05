Сербская полиция задержала десятки человек

Полиция Сербии задержала 107 человек на несанкционированных акциях протеста в пятницу, 4 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Накануне глава правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич рассказал, что по всей стране участвовали в беспорядках порядка 3,6 тыс. человек. Он пояснил, что блокировка перекрестков мусорными контейнерами не приблизит проведение парламентских выборов.

«Сотрудники МВД в течение предыдущей ночи проверили документы у 1 130 человек, 107 были доставлены в отделения, из них 106 человек из-за административных правонарушений и один — по подозрению в нарушении уголовного кодекса», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве заметили, что в ряде населенных пунктов произошли инциденты, полиция действовала по закону.

«Легкие травмы получили два участника блокады в Зренянине, когда через блокированный перекресток попытался проехать автомобиль», — отметили в МВД.

В ведомстве констатировали, что ни один полицейский не пострадал.