Во Франции разбился самолет

Во Франции в департаменте Эндр потерпел крушение одномоторный самолет. На борту в этот момент находился только пилот, он погиб.

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Оперативный пожарно-спасательный центр департамента сделал заявление, согласно которому авиакатастрофа произошла в конце взлетно-посадочной полосы аэродрома Шатору-Виллер. Пилот, «мужчина в возрасте 60-70 лет», погиб.

Уточняется, что речь идет об одномоторном самолете.

Причиной крушения, по сообщению радиостанции ici, стал отказ двигателя, когда пилот собирался приземлиться.