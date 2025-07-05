Торгпредство России в Швеции подверглось нападению

Посольство Российской Федерации в Стокгольме сообщило об очередном нападении на здание торгового представительства России в Швеции. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического ведомства.

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Как говорится в сообщении, на территорию торгпредства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был сброшен пакет с краской.

«Торговое представительство России в Швеции <...> вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Торговое представительство является неотъемлемой частью российской дипломатической миссии.

Совершено нападение на посольство РФ в Швеции с использованием дрона

17 июня также сообщалось о совершении акта вандализма в отношении Торгового представительства России. Инцидент произошел, когда пролетавший над территорией объекта беспилотный летательный аппарат сбросил контейнер с красящим веществом непосредственно перед главным входом в здание.