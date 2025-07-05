Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева по подозрению в мошенничестве. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в СК по республике.

По данным следствия, чиновник предложил главе коммерческой организации заключить контракт за 20 процентов от его стоимости — по соглашению специалисты должны были построить водопровод в селах Губден и Гурбуки Карабудахкентского района.

В результате произошедшего Амиралиев смог украсть в общей сумме более 56 миллионов рублей. Ему уже предъявили обвинение, отметили в пресс-службе регионального ведомства.

3 июля на имущество начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ Юрия Кожевникова наложили арест.

Ранее Савеловский суд Москвы также отправил под стражу Юрия Кожевникова, главу управления Государственного строительного надзора Министерства обороны России, по делу о получении взяток.