Собака породы акита-ину искусала голову 9-летнему ребенку

Собака породы акита-ину растерзала голову 9-летнему мальчику. Об этом случае в субботу, 5 июля, рассказали в Telegram-канале Baza.

Ребенок спокойно играл со своим питомцем. В какой-то момент одно из резких движений мальчика испугало пса. Собака набросилась на школьника и прокусила ему голову в нескольких местах.

Прибывшие на место медики оперативно госпитализировали пострадавшего в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Там врачи очистили поврежденные участки, остановили кровотечение и наложили швы на голову. Кроме того, мальчика вакцинировали от бешенства и столбняка.

На данный момент за мальчиком все еще следят врачи. Сейчас он уже идет на поправку, уточнили в публикации.

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