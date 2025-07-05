В российском городе произошла массовая драка

В Красноярске, как информирует ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии, произошла массовая драка между молодыми людьми.

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Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и насилия.

Вечером 3 июля, по данным следственных органов, рядом с точкой общепита на улице Перенсона между компаниями молодых людей произошёл конфликт. В ходе ссоры один из участников драки выстрелил из сигнального пистолета. В результате выстрела пострадал 17-летний участник конфликта. Отмечается, что угрозы его жизни и здоровью нет.

На данный момент известно о минимум 15 участниках. Точное число, а также остальные обстоятельства устанавливаются.