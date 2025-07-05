СБУ задержала подозреваемого в подрыве автомобиля в Одессе

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля в Одессе.

«Сотрудники Службы безопасности Украины и национальной полиции задержали... (мужчину. — RT) который утром 5 июля совершил теракт в Одессе. По материалам дела, им... оказался ранее судимый 22-летний житель Запорожья», — говорится в Telegram-канале СБУ.

В заявлении службы утверждается, что мужчина заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство под конкретный автомобиль. После этого он пытался покинуть Одесскую область, но был задержан.

В службе заявили, что в результате взрыва тяжёлые травмы получил гражданский.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошёл взрыв автомобиля.