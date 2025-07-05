Подростков-зацеперов насмерть ударило током в двух регионах

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовные дела после гибели двух подростков-зацеперов на железной дороге, пишет газета "Московский комсомолец".

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Первый случай произошел 4 июля на станции Перловская в Московской области. 14-летний мальчик получил удар током на крыше электропоезда и скончался от полученных травм.

На следующий день аналогичный инцидент случился на станции Суходрев в Калужской области. Подросток 2009 года рождения также получил электрический удар на крыше вагона электропоезда и погиб на месте.

Следствие будет оценивать действия лиц, вовлекших несовершеннолетних в опасную деятельность.