СК установил личность командира, который отдал приказ сбить Ил-76 с пленными ВСУ

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Следственный комитет России выяснил, что сбить Ил-76 с украинскими пленными в прошлом году приказал командир 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Дзяман. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Военного объявили в международный розыск.

— Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ, — добавили там.

Кроме того, Дзяману предъявили заочное обвинение в совершении террористического акта.

— Продолжается установление иных соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины, — уточнили в ТАСС.

Самолет с 65 пленными бойцами ВСУ потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января 2024 года. Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов тогда заявил, что самолет сбили тремя ракетами Patriot или IRIS-T. Следственный комитет РФ также добавил, что борт в момент полета был технически исправен. О том, что известно о случившемся, — в материале «Вечерней Москвы».