СК установил личность командира, который отдал приказ сбить Ил-76 с пленными ВСУ
Следственный комитет России выяснил, что сбить Ил-76 с украинскими пленными в прошлом году приказал командир 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Дзяман. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Военного объявили в международный розыск.
— Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ, — добавили там.
Кроме того, Дзяману предъявили заочное обвинение в совершении террористического акта.
— Продолжается установление иных соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины, — уточнили в ТАСС.
Самолет с 65 пленными бойцами ВСУ потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января 2024 года. Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов тогда заявил, что самолет сбили тремя ракетами Patriot или IRIS-T. Следственный комитет РФ также добавил, что борт в момент полета был технически исправен. О том, что известно о случившемся, — в материале «Вечерней Москвы».