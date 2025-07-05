В центре Москвы эвакуировали здание приемной президента

Здание приемной администрации президента в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы минирования. Об этом сообщает Telegram-канал 360 со ссылкой на собственные источники.

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Уточняется, что из здания, расположенного по адресу Ильинка, 23, корпус 1, эвакуировали сотрудников. Официального подтверждения информации пока нет.

Житель Красноуральска Свердловской области Павел Л. ранее от скуки решил развлечься и заявил о ложном минировании здания городской администрации. Позже выяснилось, что никакой угрозы не было. Павла быстро нашли и завели уголовное дело. Красноуральский городской суд приговорил его к 4 годам колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали деньги за выезд экстренных служб по ложному вызову.

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19 мая полицейские задержали 14-летнего подростка из Краснодарского края за ложное сообщение о минировании торгового центра в Махачкале. В апреле школьник позвонил в ТЦ и сообщил о взрывных устройствах в здании. На место выезжали правоохранители и экстренные службы. Людей вывели из здания, в результате поисков бомбу не обнаружили. Подросток сознался в содеянном и рассказал полицейским, что представился своим другом, когда звонил в ТЦ.