Скандал в Сибири: подростки избили и топили пятиклассницу в пруду

В Кемерове разгорелся громкий скандал после появления в социальных сетях шокирующих видеозаписей, на которых группа подростков жестоко издевается над школьницей. Инцидент получил широкий общественный резонанс, вызвав волну возмущения среди горожан.

Так, на записях в телеграм-канале "Инцидент Кузбасс" видно, как несколько подростков, включая девочек, подвергают жертву физическим и психологическим издевательствам. На первой видеозаписи одна из участниц избивает девочку, пиная её в живот и заставляя встать на колени под угрозой новых ударов. На втором видео группа подростков удерживает жертву в водоёме, несмотря на её слёзы и мольбы.

После публикации видео в социальных сетях мать пострадавшей девочки обратилась в полицию. Правоохранительные органы установили личности участников инцидента. Выяснилось, что пострадавшая — ученица пятого класса, а её мучители — девочки 12 и 17 лет.

По факту происшествия начата проверка. Следственный комитет и прокуратура также подключились к расследованию. Родителям подростков-нарушителей грозит административная ответственность в виде штрафа.

Ранее сообщалось о жутком происшествии в челябинском лагере, где трое подростков изнасиловали семилетнего мальчика.