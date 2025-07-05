Суд продлил арест главе «Военторга»

Мещанский районный суд Москвы продлил арест главе «Военторга» Владимиру Павлову, который обвиняется в хищении 400 млн рублей при исполнении государственных контрактов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Судом вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Павлова», — говорится в сообщении суда.

Также суд продлил арест топ-менеджеру Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрию Громову, бывшему генеральному директору «Военторг-ретейла» Тимуру Исакову и предпринимателю Сергею Тетруашвили.

7 июня по делу Павлова продлили следствие на 30 дней.

Глава «Военторга» задержан за хищение средств при исполнении контрактов для МО РФ

Глава «Военторга» обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов для нужд армии. Уголовное дело по факту присвоения денежных средств было возбуждено 30 июля 2024 года в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении 125 млн рублей при строительстве объекта Минобороны.