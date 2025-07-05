К задержанному в Баку россиянину отказались пускать адвоката

К арестованному в Баку россиянину Антону Драчеву не пускают адвоката. Об этом сообщается в Telegram-канале URA.RU со ссылкой на друга российского бизнесмена, который сейчас сидит в следственном изоляторе (СИЗО).

Собеседник издания сообщил, что представлять интересы россиянина будет адвокат из Азербайджана. Близким Драчева защитника рекомендовали местные знакомые.

Что известно о россиянах, задержанных силовиками в Азербайджане, и к чему приведет этот ответ Баку

Ранее суд в Баку арестовал восьмерых россиян, подозреваемых якобы в транзите наркотиков из Ирана, наркоторговле, а также в киберпреступности. Фигурантами оказались российские IT-специалисты: разработчик Дмитрий Безуглый и один из основателей онлайн-химчистки Airo, Антон Драчев, а также туристы и релоканты.

4 июля российское посольство в Азербаджане уведомило, что представителей консульства допустили к задержанным. Встреча шла три часа. По словам матери одного из арестованных, они содержатся в двухместных камерах, условия в СИЗО хорошие, питание отличное. При этом, как уточила собеседница в разговоре с журналистами, отношение к россиянам — показательно нейтральное.