Напавший с ножом на мальчика в Сергиевом Посаде мужчина страдает от шизофрении

Мужчина, ранивший в шею мальчика в Сергиевом Посаде, страдает от шизофрении. Об этом у себя в Telegram-канале заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она отметила, что мужчину уже задержали, против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийстве.

«Больной шизофренией мужчина ударил ножом девятилетнего мальчика, который просто играл во дворе. Ребенка прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас он в палате вместе с мамой. Еду в больницу», — написала Мишонова.

Ранее сообщалось, что днем на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде 35-летний мужчина подошел к сидящему во дворе мальчику и ударил его ножом в шею. После этого злоумышленник спрятался в квартире одного из близлежащих домов. Дело находится на контроле у Сергиево-Посадской городской прокуратуры.